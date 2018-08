Deteritorializare (II) Astfel, mecanismul de functionare al deteritorializarii poate alimenta si centrifuga identitara a unui teritoriu care isi pierde capacitatea de autogestiune si este prost gestionat din exterior. In fazele initiale ale procesului construirii teritoriului, adaptarea la mediul fizic, respectiv modul de utilizare productiva a solului si a altor resurse, e esentiala. La nivel scalar local, mediul fizico-geografic joaca si in prezent un rol determinant, nu numai in cazul spa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Municipiului București anunța cu bucurie relansarea platformei on-line ce gazduiește și prezinta activitatea instituției, intr-o forma moderna, accesibila rapid inclusiv de pe telefoanele mobile. Noul site este interactiv, dinamic, reflecta realitatea muzeala in text, imagine, audio și video.…

- Un blogger japonez, cunoscut sub numele Hagex, a fost asasinat, duminica, de un internaut cu care avusese o disputa online in urma unei conferinte pe tema ''certurilor pe internet'' si a gestionarii acestora, informeaza luni AFP. Moartea lui Kenichiro Okamoto, angajat al…

- Veniturile disponibile ale populației au crescut în primul trimestru al anului curent cu 10,3% fața de aceeași perioada a anului trecut și au constituit în medie 2353 de lei lunar pentru o persoana, transmite IPN. Potrivit Biroului Național de Statistica, câștigurile…

- Liderii prezenti la summitul G7 de la Malbaie (Canada) au convenit asupra unei pozitii comune in ce priveste comertul, dar se mentin divergente, a indicat sambata cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP. "Pornesc de la principiul ca vom avea un text comun cu privire la comert", a afirmat Merkel…

- Înca din anul 212, locuitorii liberi ai Daciei se numeau romanus. În perioada postbelica, în istoriografia sovietica a aparut o teorie falsa cu privire la etnogeneza poporului român. Pornind de la faptul ca, în unele surse istorice medievale, românii…

- „Atentia si obiectul reflectiei mele se refera, in primul rand, la educatia gimnaziala si trecerea catre liceu sau scoala profesionala, moment in care elevul resimte presiunea alegerilor, nelinistea, preocuparea pentru gasirea celei mai bune variante educationale. Schimbarea statutului nu implica doar…

- Deputatul Varujan Vosganian, purtator de cuvant al ALDE, a declarat marti ca in perioada urmatoare ar trebui evitate "revolutii de catifea" in domeniul economic, iar mediul de afaceri sa fie lasat sa se dezvolte singur. "Eu cred ca in perioada urmatoare ar trebui sa ne abtinem de la a…

- Premierul Viorica Dancila și Liviu Dragnea au participat miercuri la lansarea editiei din 2018 a schemei de ajutor de stat instituita prin HG 807, eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat la Palatul Parlamentului. In cadrul evenimentului, jurnaliștii au…