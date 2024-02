Detergenții domină clasamentul scumpirilor din ultimul an Serviciile postale, cele de apa, canal si salubritate si detergentii se afla in topul scumpirilor inregistrate in ianuarie 2024, comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), conform Agerpres. In prima luna a acestui an, pretul detergentilor a urcat cu 22,60%, comparativ cu ianuarie 2023, cel al serviciilor postale cu 26,64%, iar cel al serviciilor de apa, canal si salubritate cu 17,76%. In ceea ce priveste marfurile alimentare, acestea s-au scumpit, in medie, cu 5,64% comparativ cu ianuarie 2023. Cele mai mari cresteri de preturi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

