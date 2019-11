Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai numerosi solicitanti sunt polonezii, romanii si italienii. La sfarsitul lui septembrie, numarul total de cereri primite era de peste 1,8 milioane (1.860.200), dintre care 520.600 in septembrie. Acest lucru arata o 'neliniste', dupa parerea lui Nicholas Hatton, fondatorul Asociatiei The3Million,…

- Femeia de 42 de ani avea calitatea de "suspect" in investigatia Politiei din Northamptonshire asupra coliziunii care a avut loc in 27 august in Croughton, a precizat intr-un comunicat sefa operatiunilor de investigatie Sarah Johnson.Ambasada SUA la Londra a declarat ca incidentul a implicat…

- Tratarea cancerului de san triplu-negativ prin imunoterapie, alaturi de chimioterapie, poate reduce substantial riscul de recidiva, conform unor rezultate preliminare, considerate "foarte promitatoare", prezentate in urma unui studiu citat duminica de Press Association. Un studiu clinic…

- Pierce Brosnan, unul dintre actorii care au interpretat celebrul personaj James Bond, a declarat ca a venit momentul ca rolul ''Agentul 007'' sa fie atribuit unei femei, relateaza luni Press Association. Actorul din ''Die Another Day'' a spus ca ''ar fi incantator'' ca rolul spionului ''007'' sa fie…

- Testul Babeș-Papanicolau și examenul auxiliar se efectueaza gratuit pentru femeile din Sectorul 1. Primaria Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman, a inceput o campanie in acest sens, pentru a facilita femeilor din Sectorul 1 depistarea cancerului de col uterin inca din stadiul incipient.…

- Reprezentanții Spitalului Municipal Timișoara anunța ca femeile pot beneficia de analize gratuite și in acest an pentru depistarea cancerului de col uterin. Astfel, in secțiile de obstetrica-ginecologie din cadrul unitații medicale, aflate pe str. Odobescu, nr. 3, se derulează Programul Naţional de…

- Les Bragg, un calator britanic, avea escala luna trecuta în Muscat, capitala statului Oman atunci când a aflat ca zborul sau de legatura are întârziere. Din cauza faptului ca urma sa ajunga mai târziu la Londra, cetațeanul din Marea Britanie a înjurat, iar în…