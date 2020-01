Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a primit un mesaj, in mediul online, din partea unei femei care s-a recomandat a fi avocat. Femeia spune ca „va face lumina”, iar „Monstrul din Caracal” ar trebui sa ofere toate informațiile legate de rețeaua de trafic de carne vie din care a facut parte.

- Gheorghe Dinca ajunge, din nou în fața anchetatorilor. Este adus la Inspectoratul General al Poliției Române, pentru a da explicații în cazul Luizei Melencu. La audieri vor lua parte și avocații familiei fetei disparute în aprilie. Pe de alta parte, prietenul…

- Au trecut patru luni de la izbucnirea scandalului in cazul Caracal. Acum, cand se apropie perioada in care Gheorghe Dinca trebuie sa fie trimit in judecata, Gheorghe Dinca a facut o cerere exploziva! Nu este vorba de vreun televizor nou in camera sau de apa calda, lucruri de care s-a plans la inceput,…

- Alexandru Cumpanașu, candidatul strans legat de drama din Caracal, care trage cu arma, mana fiindu-i pe incarcator, a postat un mesaj halucinant catre Alexandra Maceșanu, ruda de gradul șase cu acesta. Alexandru Cumpanașu, mesaj halucinant catre Alexandra Maceșanu Alexandra Maceșanu, victima criminalului…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca arunca bomba in cazul Caracal, la șase luni de la dispariția Luizei Melencu! Claudiu Lascoschi a facut declarații șocante. Potrivit celor spuse de avocat, Gheorghe Dinca a conștientizat ce a facut, are regrete și plange. Mai mult, expertizele ar arata ca Luiza Melencu este…

- Gheorghe Dinca a fost arestat dupa ce a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu. La domiciliul acestuia au fost gasite ramasite umane despre care INML a precizat, in urma analizelor, ca sunt ale Alexandrei. Dosarul lui Gheorghe Dinca ar putea fi trimis in judecata in maximum…

- In decursul acestei saptamani, procurorii DIICOT urmeaza sa le audieze pe colegele Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, tinerele despre care Gheorghe Dinca susține ca le-a ucis, la Caracal.