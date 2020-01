Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al DNA, Calin Nistor, a afirmat, joi, ca spera ca nu va mai dura mult și va fi data o soluție legala in dosarul „Tel Drum”, in care fostul lider PSD Liviu Dragnea este suspectat din 2017 de constituire a unui grup infractional, abuz in serviciu si deturnarea de fonduri europene, anunța…

- De cand se afla in spatele gratiilor, fostul lider PSD se pare ca a descoperit farmecul tribunalelor. Liviu Dragnea asteapta astazi o hotarare a Curtii de Apel intr-un proces care il vizeaza pe procurorul care instrumenteaza dosarul Tel Drum, Alexandra Lancrajean.

- Unul dintre membrii Asociației Declic, Roxana Pencea Bradațan, a declarat, luni, dupa discuția pe care a avut-o cu procurorul șef adjunct al DNA, Calin Nistor, ca plangerea privind clasarea dosarului Certej va fi verificata de un procuror anticorupție.Citește și: Raed Arafat amenința ca pleaca…

- Fostul subsecretar de stat din MAI, Valeriu Mihai, a declarat despre datele aparute in spațiul public, potrivit carora ar fi ținut legatura cu Liviu Dragnea in timpul protestelor din 10 august, ca nu a vorbit cu nici cu el și nici cu alte persoane din zona politica sau guvernamentala din afara MAI.Fostul…

- Procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a declarat, din nou, ca pâna la sfârsitul acestui an va fi data o solutie în dosarul Tel Drum, în care este urmarit penal fostul lider al PSD Liviu Dragnea.

- Procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a declarat miercuri ca pana la sfarsitul acestui an va fi data o solutie in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal fostul lider al PSD Liviu Dragnea.

- Procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a declarat miercuri ca pana la sfarsitul acestui an va fi data o solutie in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal fostul lider al PSD Liviu Dragnea. Pr...

- Procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor, a declarat miercuri ca pana la sfarsitul acestui an va fi data o solutie in dosarul Tel Drum, in care este urmarit penal fostul lider al PSD Liviu Dragnea. Prezent miercuri la o dezbatere privind investigarea fraudelor cu fonduri europene, Calin Nistor…