- Romania este statul european care inregistreaza cel mai ridicat nivel al taxarii produselor din tutun, raportat la veniturile populatiei si la puterea de cumparare, conform Nanny State Index 2023. Romania este astfel cap de lista in clasament, in timp ce la polul opus se situeaza Luxemburg, Austria…

- Fermierul Dimitrie Musca, fondatorul CAI Curtici, avertizeaza ca, dupa ce a ramas fara fabricile de alimente, de la carne, lapte, zahar și pana la ulei, Romania risca acum sa piarda și fermele, din cauza ‘’fenomenului’’ Ucraina. ‘’Am dat comerțul in supermarketuri, am dat procesarea la multinaționale,…

- Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului European din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, intrata in vigoare la 14 ianuarie 2021, va creste pretul apei potabile pe tot continentul, inclusiv in Romania. Statele membre au avut timp pana la jumatatea…

- Un barbat a murit in Namibia din cauza febrei hemoragice Congo. Un barbat a murit in Namibia din cauza febrei hemoragice Crimeea-Congo, cunoscuta sub numele de "febra Congo", o boala virala transmisa de capuse, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii din aceasta tara africana, potrivit AFP. CITESTE…

- Gilda Manolescu a fost cea care a interpretat-o pe Maria, fetița cuminte, cu parul blond din filmul care ii poarta numele, alaturi de Medeea Marinescu. Actrița a trecut prin momente de coșmar, dupa ce a cunoscut un barbat de care s-a indragostit nebunește. Mama tinerei spune ca atat ea, cat și iubitul…

- In timp ce pacienții din Germania beneficiaza de un medicament nou in 128 de zile, cei din Romania așteapta 918 zile, media europeana fiind de 517 de zile de la acordarea autorizației de punere pe piața, se precizeaza intr-un comunicat al Asociației Romane a Producatorilor Internaționali de Medicamente…

- Șapte oameni au murit sambata seara intr-un accident cumplit pe o șosea din Germania, dupa ce un BMW a intrat pe contrasens și a lovit doua autoturisme care au ars apoi complet. Intr-unul dintre ele, un Mercedes, erau cinci prieteni, toți 19 ani, și toți au murit. Bild scrie ca o fata din mașina era…

- Parlamentul European a aprobat interzicerea vanzarii și inchirierii imobilelor din UE care nu indeplinesc cerințele climatice, adica nu corespund standardelor energetice. Decizia va intra in vigoare incepand din 2030. Astfel, toți proprietarii de apartamente și case de pe continentul european vor fi…