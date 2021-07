Stiri pe aceeasi tema

- Doi turiști straini au fost gasiți, sambata, in centrul Craiovei, dupa ce s-au ratacit in drum spre Castelul Bran. Cei doi colinda lumea calare pe cai, potrivit mediafax. Este vorba despre doi turiști de 26, respectiv 43 de ani din Australia și Germania, care se indreptau catre Castelul Bran.…

- Spre deosebire de alți președinți americani și omologii lor ruși, în cazul lui Joe Biden și al lui Vladimir Putin nu se poate vorbi sub nicio forma de o compatibilitate la nivel personal, ceea ce face ca discuțiile ce vor avea loc miercuri dupa-amiaza la Geneva, pe teren neutru, sa fie cu-atât…

- Miercuri, 9 iunie, deputatul USR PLUS Brian Cristian a susținut de la tribuna Parlamentului o declarație politica cu privire la o cauza pentru care a militat mult timp inainte de a intra in politica: donarea de sange in Romania. “Donarea de sange in Romania reprezinta o realitate trista, bine cunoscuta…

- Ministrul grec al migratiei, Notis Mitarakis, a sustinut miercuri decizia tarii sale de a folosi ''tunuri sonore'' la frontiera terestra cu Turcia pentru a descuraja intrarile migrantilor in Grecia, metoda pe care comisarul european Ylva Johansson a descris-o drept ''stranie'' si discutabila, relateaza…

- Germania U21 a cucerit al treilea titlu continental la tineret, doua la ultimele trei turnee, ambele cu Stefan Kuntz selecționer. Doar 0-0 cu noi in grupa și 1-0 in finala cu portughezii. „Tricolorii" mici au fost eliminați inca din faza grupelor la Euro U21, dar la limita, cu același numar de puncte…

- Conferinta privind viitorul Europei trebuie sa duca la schimbarea tratatelor Uniunii Europene, desi acest lucru cel mai probabil nu se va intampla in cursul actualului mandat al Parlamentului European, iar procesul care incepe prin aceasta consultare a cetatenilor blocului comunitar va avea cu atat…

- „Cand am realizat Planul National de Redresare si Rezilienta, ne-am concentrat sa asiguram un echilibru intre nevoile si prioritatile nationale, inclusiv infrastructura, sanatatea, educatia, si cerintele si obiectivele care au fost stabilite prin acord la nivel european in cadrul Planului European de…

- Volkswagen ID4 a devenit primul SUV care a ajuns in topul topurilor europene de vanzari de vehicule electrice, conform cifrelor oferite de JATO Dynamics. ID4 a dominat clasamentul vanzarilor aprilie cu 7.335 de modele vandute, inaintea hatchback-ului VW ID3 pe locul doi, cu 5.735 de vanzari, potrivit…