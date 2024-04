Filantropie ecologică în Făgăraș: se naște un Yellowstone românesc! In mijlocul peisajului salbatic și fermecator al Munților Fagaraș, o revoluție ecologica iși face loc. Un grup de filantropi cu viziune, condus de Hansjorg Wyss, unul dintre cei mai importanți susținatori europeni ai mediului inconjurator, iși propune sa creeze „Yellowstone-ul european„. Aceasta inițiativa indrazneața, promovata de Fundația Conservation Carpathia, se bazeaza pe achiziționarea vastelor suprafețe de teren din Romania, țara ce adapostește 65% din padurile virgine ale Europei. Scopul acestui proiect ambițios este de a proteja și conserva ecosistemele salbatice unice din Transilvania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

