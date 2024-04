Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat și-a depus pe 19 aprilie listele cu candidații pentru funcțiile de consilieri județeni, consilieri locali ai municipiului Cluj-Napoca, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj și de primar al municipiului Cluj-Napoca, in vederea alegerilor locale din iunie.…

- Presedintele UDMR Mures, Csibi Attila Zoltan, si presedintele executiv, Novak Levente, au anuntat, joi, ca organizatia isi propune, pentru alegerile locale din 9 iunie, sa isi extinda numarul actual de alesi locali si ca va prezenta 42 de candidati la functia de primar, in

- Ungurii trebuie sa caștige in municipalitați și trebuie sa ne pastram reprezentarea europeana. Numai așa ne putem proteja comunitatea de extremiștii romani. Președintele UDMR a reacționat, pe pagina sa de socializare , la anunțul premierului Marcel Ciolacu și al președintelui Senatului Nicolae Ciuca,…

- Alegerile locale din Cluj-Napoca vor avea loc in 9 iunie, iar deja s-au anunțat cațiva candidați pentru postul de primar al Clujului. Vorbim deja despre Emil Boc și Sabin Sarmaș, cei doi au spus ca vor candida. Cel mai probabil din partea USR va candida deputatul Viorel Baltarețu, iar de la UDMR cel…

- „La BPN de azi am votat IMPOTRIVA listei comune PNL-PSD la alegerile pentru Parlamentul European. Niciodata nu voi vota un socialist/pesedist! Este o alianta toxica pentru romani si pentru PNL”, a scris Florin Citu, miercuri pe Facebook.Liberalii au votat miercuri comasarea alegerilor si listele…

- Liberalii si PSD merg pe liste comune la alegerile europarlamentare, a anunțat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca. „La europarlamentare am decis sa avem liste comune”, a afirmat Ciuca. Cat despre un eventual risc de sanctiune din partea electoratului liberal, din cauza sustinerii unei liste…

- Președintele rus Vladimir Putin a sugerat in cadrul interviului acordat lui Tucker Carlson ca țari NATO precum Romania, Ungaria și Polonia ar putea sa-și imparta fostele teritorii aflate acum in interiorul granițelor Ucrainei.

- ​Ca in fiecare an, din 2005 pana in prezent, Conferința anuala de fiscalitate organizata de EY Romania la București este urmata de edițiile derulate in alte doua mari centre regionale de afaceri ale Romaniei, Timișoara (Iulius Congress Hall, marți, 30 ianuarie a.c.) și, respectiv, Cluj-Napoca (Radisson…