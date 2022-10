Destinații exotice vizitate recent de politicienii români Pe langa vizitele frecvente pe care le fac in Franta, la Strasbourg sau in Belgia, la Bruxelles, alesii romani au o atractie speciala pentru destinatiile exotice. Daca va intrebați ce destinații exotice au vizitat recent unii dintre politicienii romani, iata-le. Anul acesta, Camera Deputatilor a alocat 6 milioane și jumatate de lei pe deplasari, iar Senatul, peste 3 milioane. Anul acesta, Rwanda pare a fi destinatia preferata a parlamentarilor. Deputatul PNL, Sabin Sarmas a petrecut nu mai putin de 17 zile acolo, pentru a participa la o conferința despre dezvoltarea comunicațiilor. Tot acolo s-au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

