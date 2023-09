Despre cultul Umbrărescu. Cu cât e tăcerea mai mare, cu atât explozia va fi mai mare. Bonus: Pescobar Dupa 36 de ore de la tragedia de munca din Vrancea, cu 4 morți și 5 raniți, marea firma care pe autostrada acolo nu a furnizat nicio explicație publica familiilor victimelor, raniților și cetațenilor pe banii carora construiește. Este o sfidare fara precedent, care ne arata o realitate sumbra: cu cat presa e mai anesteziata, cu cat instituțiile sunt mai slabe, cu atat exploziile vor atinge viața a mai mulți oameni.Timp de doi ani, eroul Moldovei a fost un domn numit Umbrarescu. A trecut printr-un con de umbra vreun deceniu, in care și-a vazut discret de treaba. Dar, dupa marea campanie cu autostrada… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

