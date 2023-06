Despre ce a discutat Sandu cu liderii partidelor proeuropene

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile saluta decizia Curții Constituționale de a scoate in afara legii a Partidului „Șor”. In cadrul unei vizite in nordul R. Moldova, Maia Sandu a declarat ca: „Partidele politice sint cele care sint finanțate legal, transparent, iar gruparile care se finanțeaza murdar, care nu respecta legea…

- Justiție corecta, condiții optime pentru export in Europa și un preț bun la materia prima. Sint citeva din doleanțele locuitorilor din satul Viișoara, raionul Edineț, care s-au intilnit astazi cu președintele R. Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a fost intilnita cu aplauze, dar și multe intrebari,…

- Șefa statului s-a intalnit astazi cu Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional (FMI) in Moldova, Rodgers Chawani, care iși incheie mandatul, și cu noua reprezentanta a FMI in țara noastra, Svetlana Cerovic.

- Delegații din țarile UE și nu doar au fost intampinate pe covorul roșu de la Castel Mimi, de catre președinta Maia Sandu in cadrul celui de-al doilea Summit al Comunitații Politice Europene, gazduit de Moldova. La moment, are loc deschiderea sesiunii plenare din cadrul Summitului CPE

- „Moldova este pregatita, Bulboaca este pregatita, noi suntem pregatiți sa primim oaspeți de pe intreg continentul”. Cu un astfel de mesaj a venit președinta Maia Sandu, in ajun de Summitul European, care se va desfașura maine la Castel Mimi, satul Bulboaca.

- Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunța ca a avut astazi, 3 mai, o intilnire cu președinta țarii, Maia Sandu. Edilul a declarat ca ședința a avut loc in contextul Adunarii naționale care urmeaza sa aiba loc la 21 mai. La ședința au participat mai mulți primari, membri ai Consiliului de Administrare al…

- The minister of National Defense, Angel Tilvar, is paying an official visit to the Republic of Moldova on Tuesday and Wednesday, where he will meet with president Maia Sandu and prime minister Dorin Recean, a press release from the MApN sent to AGERPRES, reads. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ion Chirtoaca, președinte interimar al Asociației Judecatorilor din Moldova nu impartașește optimismul președintelui Maia Sandu privind legitimitatea și funcționalitatea Consiliului Superior al Magistraturii.