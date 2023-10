Despre bătăliile pe care le iubim Cupa Mondiala din Franța a ajuns in faza sferturilor, iar tabloul rezultat din meciurile din grupe arata mai mult decat spectaculos pentru fanii sportului cu balonul oval. Vor fi patru batalii epice intre reprezentantele nordului și cele ale sudului. Speram ca vom avea ce povesti nepoților, pentru ca Țara Galilor-Argentina, Irlanda-Noua Zeelanda, Anglia-Fiji și Franța-Africa de Sud au toate ingredientele pentru spectacole memorabile. Grupele au trecut, cu meciuri previzibile, cu scoruri mari, dar și cu surprize. Chiar la finalul lor, Portugalia, ajunsa la Mondial grație suspendarii Spaniei, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni saritori cu schiurile din lume au facut spectacol la Rașnov! Daniel Cacina, pe locul 8 mondial dupa lungimea sariturii! In cele doua zile de competiție, s-au desfașurat patru probe: doua etape de individual fete și doua etape de individual baieți. In competiție au fost prezenți sportivi…

- Capitala Marii Britanii este recunoscuta drept cel mai aglomerat oraș din lume. Acest lucru este raportat de „MK” cu referire la statistica Uniunii Ruso-Asiatice a Industriașilor și Antreprenorilor., potrivit Rador. Conform clasamentului orașelor din lume al caror centru a fost cel mai aglomerat in…

- Slovenia a reușit sa caștige medalia de bronz la volei masculin la Campionatele Europene, condusa de antrenorul roman Giani Crețu. Slovenia, antrenata de romanul Giani Crețu, s-a impus sambata seara, la Roma, cu scorul de 3-2, pe seturi 25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11 și a caștigat medalia de bronz…

- Noua Zeelanda a invins Namibia, scor 71-3, vineri, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby. All Blacks au marcat 11 eseuri.Insa, neo-zeelandezii nu au reusit sa-i depaseasca pe irlandezi, care au marcat 11 eseuri in victoria cu Romania, scor 82-8. In primul meci, All Blacks a pierdut cu Franta,…

- A inceput cu o plimbare cu soțul ei, pentru a se recreea. Apoi a indragit bicicleta și a ajuns sa domine tot mai mult competițiile de ciclism. Bistrițeanca Ela Mureșan a caștigat, in weekend, doua medalii de aur la Campionatele Balcanice din Grecia. Bistrițeanca la origini, Ela (Manuela) Murșan s-a…

- Cea de-a treia editie a festivalului The Jazz Cave va avea loc in perioada 16 - 18 august. Festivalul aduce peste 20 de formatii din Europa si de peste ocean, care vor bucura publicul cu concerte de jazz si alte stiluri muzicale, ce se vor desfasura pe doua scene - Pestera Innerland si Zanoaga Dreamland,…

- David Popovici a revenit, duminica dimineața, in Romania, dupa ce la Campionatul Mondial de inot de la Fukuoka, Japonia, nu a reușit sa cucereasca nicio medalie și a susținut o conferința de presa la aeroportul Otopeni.„Este cea mai buna ocazie sa le transmit copiilor și tinerilor ca nu exista magie,…

- Romania a obținut joi dimineața primele medalii de la ediția din acest an a Campionatului Mondial de Natație din Japonia dupa ce a terminat pe primele doua locuri in proba de sarituri in apa de la mare inaltime (27 de metri) prin Constantin Popovici si Catalin Petru Preda, relateaza Agerpres.In clasamentul…