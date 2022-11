Stiri pe aceeasi tema

Curtea Constituționala are marți, pe ordinea de zi, o excepție de neconstituționalitate inedita, dupa ce primarul comunei Mogoșoaia a ajuns la concluzia ca doua treimi din 15 nu inseamna 10, așa cum spune Codul Administrativ, ci 9,99.

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat, chestionat daca PSD il va sustine pe Mircea Geoana sa candideze la alegerile prezidentiale, ca si-ar dori, ca social-democrat, un presedinte de la PSD, dupa ce timp de 20 de ani au fost numai sefi de stat de dreapta, Traian Basescu, respectiv Klaus…

​Laura Codruța Koveși susține ca președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia de la șefia DNA inainte sa semneze decretul de revocare, ca urmare a deciziei CCR care il obliga sa faca acest lucru.

Premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, efectueaza miercuri o vizita in Romania. Vizita vine in contextul in care Olanda este singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen.

Fosta purtatoare de cuvant a Administratiei Prezidentiale in primul mandat al lui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, revine in televiziune ca moderator al unei emisiuni la TVR 1, „Tara, tara, cine esti?", care va fi difuzata in fiecare vineri, incepand din 30 septembrie, transmite news.ro.

Jurnalistul și editorialistul Ion Cristoiu trece la atac! In vizorul acestuia a intrat Prima Doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, care a fost cu președintele la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

Nikolai Peskov, fiul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, refuza sa se inroleze pentru a lupta in razboiul pornit de Rusia in Ucraina, deși se incadreaza in limita de varsta. „Eu sunt Domnul Peskov, voi rezolva problema la un alt nivel", a spus acesta, in direct, la un canal TV…

Președintele Ungariei a vorbit la București cu Iohannis despre problema demografica, o problema care afecteaza cele doua țari. „Am discutat și despre consolidarea familiei", spus Novak, in cadrul unei conferințe de presa alaturi de președintele Klaus Iohannis.