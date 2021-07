Deși agricultura românească are potențial, fără asociere fermierii sunt condamnați Micii producatori de legume trebuie sa ințeleaga ca nu vor avea nicio șansa sa reziste pe piața daca nu se asociaza și nu-și unesc eforturile pentru a vinde producția impreuna. Fara puterea de producție și negociere a unei asociații, aceștia vor pierde, iar din aruncatul culturilor pe camp nu caștiga nimeni. Maimult, alergand dupa prețuri mari, mulți producatori uita ca, de fapt, este mai important sa-și valorifice recolta in intregime, decat sa se bucure de beneficii de moment. Cand tragi linie la final de an, cel mai mult conteaza sa ieși pe plus și sa ai vanduta toata marfa. De la varfurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de legume pot sa castige mai mult pe un contract ferm, daca isi unesc fortele si isi vand productia impreuna, decat sa alerge dupa preturi mari de o zi, asa cum se intampla in ultima perioada, sustin reprezentatii Cooperativei Tara Mea. "Micii producatori de legume n-au nicio sansa sa reziste…

- Legumicultorii din comuna Colibași, județul Giurgiu, se gasesc intr-o situație cel puțin paradoxala. Mai exact, deși recoltele lor sunt gata de a fi adunate, oamenii nu pot face acest lucru deoarece nu au piața de desfacere, dar și pentru ca prețul legumelor este unul extrem de mic.Concret, pentru 1…

- La mijlocul saptamanii trecute, pomicultorul Sorin Baciu a trecut cu tractorul peste arbustii de coacaze si agrise din livada sa, pentru ca nu avea unde sa vanda fructele. Autoritatile au reactionat, dupa ce „Adevarul” a publicat intreaga poveste.

- Salariul unui tractorist calificat poate ajunge chiar și la 5 mii de lei pe luna, suma la care se adauga și orele suplimentare. Așa incearca fermierii sa atraga mana de lucru.Majoritatea fermierilor cu experiența au plecat in afara, iar cei care au ramas au peste 50 de ani și nu știu sa utilizeze utilajele…

- El a apreciat ca 2021 se anunta un an bun pentru dezvoltatorii de locuinte, deoarece bancile s-au adaptat bine situatiei actuale si au redus dobanzile, Romania are crestere economica, iar salariile inregistreaza de asemenea o evolutie pozitiva. Au fost insa si situatii in care fonduri de investitii…

- Prezent astazi la Conferința digitala LIVE ”SMART INVESTMENT - Piața de Capital din Romania - nivelul urmator” organizata de Gandul.ro, Președintele Institutului de Studii Financiare, dl Valentin Ionescu, a declarat:

- Pretul mediu in sectorul rezidential din Romania ar putea creste, in acest an, cu 5-10%, factorii cheie care influenteaza piata fiind accesibilitatea, rata de ocupare a fortei de munca si rata dobanzilor, potrivit unui studiu al RE/MAX Romania.

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM depaseste luni 440 de lei pe MWh in orele de varf, in contextul opririi planificate a unitatii 2 de la Cernavoda, potrivit datelor operatorului bursier, analizate de AGERPRES. Pretul mediu pentru intreaga zi de luni este 330 de lei/MWh,…