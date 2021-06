Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul WTA a actualizat clasamentul jucatoarelor de tenis dupa al doilea turneu de Grand Slam al anului, cel de la Roland Garros. Top 10 WTA nu a suferit nici o modificare. Simona Halep se menține pe locul al treilea in WTA. Romanca a lipsit de la Roland Garros din cauza unei accidentari. Sorana Cirstea…

- Sorana Cirstea și Ana Bogdan au avut parte de salturi importante in clasamentul WTA dupa ce au bifat un parcurs foarte bun la Roland Garros. De asemenea, ajutata de jocul rezultatelor, Simona Halep iși pastreaza locul 3 mondial și dupa incheierea Grand Slam-ului parizian. Urcarile din ierarhia mondiala…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a urcat sapte pozitii in clasamentul WTA, pana pe locul 54. Simona Halep se mentine in continuare pe locul 3 WTA, cu 6.520 de puncte, dupa australianca Ashleigh Barty, care ocupa primul loc in clasament, și dupa japoneza Naomi Osaka, locul 2 WTA. Finalista la Strasbourg,…

- Jaqueline Cristian (174 WTA) a ratat calificarea pe tabloul principal de la Roland Garros, sportiva din România cedând în doua seturi, scor 6-4, 6-1, în fața jucatoarei Anhelina Kalinina (Ucraina).Aflata pe locul 139 în lume, Kalinina a avut nevoie de o ora și 18 minute…

- Monica Niculescu (175 WTA) s-a retras, joi, din partida cu Maria Camila Osorio Serrano (98 WTA) din ultimul tur al calificarilor pentru Roland Garros, la scorul de 6-3, 4-3 în favoarea jucatoarei din Columbia.Dupa o ora și 15 minute de joc, Monica a suferit o accidentare și nu a mai putut…

- Gabriela Ruse (174 WTA) a parasit calificarile de la Roland Garros în tur secund, sportiva din România cedând în doua seturi, scor 7-5, 6-4, în fața jucatoarei Aleksandra Krunic.Aflata pe locul 212 în lume, Krunic a avut nevoie de o ora și 30 de minute pentru…

- ​Accidentata și fara posibilitatea de a acumula puncte în ierarhia mondiala, Simona Halep a înregistrat o noua coborâre în clasamentul pentru Turneul Campioanelor. România are 10 sportive în TOP 200 mondial, conform ierarhiei publicate luni. Sportive din România…

- ​Ashleigh Barty a mai pus ceva puncte între ea și urmaritoarele de pe podium, australianca dominând cu autoritate ierarhia WTA. Simona Halep se menține pe locul trei în lume, dar a înregistrat înca o coborâre în clasamentul pentru Turneul Campioanelor.De…