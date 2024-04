Stiri pe aceeasi tema

- Contractele pe termen nedeterminat sunt tot mai rare in piața muncii, unde contractele temporare devin tot mai comune, inclusiv pentru poziții de management și funcții superioare. The post CODUL MUNCII PIAȚA MUNCII: Se renunța la contractele pe termen nedeterminat first appeared on Informatia Zilei…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a inregistrat anul trecut 189 de tranzactii finalizate, cu o valoare de 4,3 miliarde de euro, in scadere cu circa 20% fata de 2022, cand ajunsese la 5,2 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate de PwC Romania, citata de News.ro. ”Piata…

- ”In cursul anului precedent, piata locala a sistemelor de incalzire in pardoseala a atins o valoare de aproximativ 90 de milioane de euro”, conform datelor furnizate de Rehau Building Solutions, companie din domeniul instalatiilor termice, sanitare si de ventilatie. Astfel, Romania isi consolideaza…

- Analiza Deloitte In 2023, deși volumul a scazut, valoarea pieței s-a menținut Piața de fuziuni și achiziții (mergers and acquisitions – M&A) din Romania a scazut ușor in volum in 2023 fața de anul anterior, insa valoarea s-a menținut, potrivit unei analize efectuate de Deloitte Romania. Numarul de tranzacții…

- Un raport privind starea invațamantului superior din Romania, realizat de Ministerul Educației, arata ca la facultațile de inginerie erau anul trecut inscriși 75.331 de studenți. In 2014 erau cu 11.000 mai mulți; Deși universitațile tehnice au reușit sa mențina in general cifrele de școlarizare, universitațile…

- Piața de fuziuni și achiziții va reveni pe o traiectorie ascendenta in 2024, semnaland finalul unei perioade de doi ani in care a cunoscut cea mai mare contracție din ultimul deceniu, potrivit raportului PwC Global MandA Industry Trends 2024 Outlook.

- ANALIZA: Piata romaneasca de fuziuni si achizitii a inregistrat anul trecut 241 de tranzactii (EY Romania)Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat anul trecut 241 de tranzactii, cu o valoare totala estimata de 7,1 miliarde dolari, in crestere cu 6,1% fata de valoarea din 2022,…

- NuScale Power, compania americana care dezvolta tehnologia utilizata la noua centrala SMR de la Doicești anunța mutarea resurselor din zona de cercetare și inovare in zona de comercializare și implementare proiecte. NuScale arata ca in vederea eficientizarii costurilor, reduce cu aproximativ 28% personalul…