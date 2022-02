Desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, pe ordinea de zi a Guvernului Controversata Secție pentru investigarea infracțiunilor din justiție ar putea deveni in scurt timp istorie, pe agenda ședinței de luni a Guvernului figurand desființarea acesteia. Conform proiectului de lege ce ar putea fi adoptat, cauzele aflate in curs de solutionare la nivelul Secției se transmit pe cale administrativa, in termen de 60 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin grija Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetelor competente, care continua solutionarea acestora. Cauzele solutionate ale caror dosare se afla in arhiva Sectiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

