Stiri pe aceeasi tema

- Ramașițele unor busteni descoperiți in Alpii francezi contin urmele celei mai mari furtuni solare cunoscute, care a avut loc in urma cu 14.300 de ani. O furtuna solara similara in zilele noastre ar fi catastrofala pentru tehnologia moderna, cu costuri incalculabile.

- Descoperire de proporții in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Isaccea. Intr-un camion s-au gasit foarte multe arme. Peste 1.500 de arme neletale supuse autorizarii au fost gasite de politistii de frontiera intr-un camion, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Isaccea. In acest caz se fac cercetari…

- Expeditia arheologica egipteana, germano austriaca care lucreaza la mormantul reginei Maret Neth din prima familie din regiunea Umm Al Kabaab Apidos din Sohag au descoperit cu succes sute de borcane nedeschise, continand ramasite de vin precum si gasirea unei alte colectii de mobilier funerar.Expeditia…

- VIDEO: Urmele unei case medievale, descoperite la Alba Iulia. Dateaza din perioada primelor incursiuni maghiare in Transilvania Sapaturile arheologice care se desfașoara pe terenul actulului cimitir din Alba Iulia au scos la suprafața o serie de descoperiri arheologice. Pe langa o serie de bijuterii…

- Oamenii de știința au descoperit una dintre primele comunitați stabilite in Europa sub apele lacului Ohrid, cunoscut sub numele de "Perla Balcanilor". Pe malul albanez al lacului au fost gasite urme de case construite pe piloni cu aproximativ 8000 de ani in urma, facind ca acest sat de coasta sa devina…

- Arheologii au facut recent in Vrancea o descoperire de senzație care ar putea pune intr-o noua lumina fapte petrecute in timpuri imemoriale. Specialiștii au gasit urmele unor erupții vulcanice care au influențat evoluția omului in urma cu zeci de mii de ani.

- Cercetarea arheologica desfașurata in perioada 4-6 august 2023, in punctul Lutarie I, in aria satului Vitanestii de sub Magura, din comuna Bolotești, județul Vrancea, a permis identificarea unei a doua depuneri de cenusa vulcanica, sub locuirea umana, identificata ca apartinand evenimentului campanian…

- Cursa spațiala fara precedent! Rusia și India ar trebui sa aselenizeze in aceeași zi ● Urmele celui mai mare asteroid care a lovit vreodata Terra au fost descoperite in Australia ● V-ați spala cu un sapun facut din plastic reciclat?