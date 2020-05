Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a publicat recomandarile ce vor fi dispuse de instituții, odata cu reluarea activitații, dupa incetarea starii de urgența. INSP propune ca accesul in saloane sa se faca pe baza de programare, pentru a nu exista persoane in așteptare in interiorul incintei.…

- Ce ființe ciudate au fost descoperite in vulcanii subacvatici. Par de pe alta lume Descoperire in vulcanii subacvatici. Ființe ciudate, cu cochilii de fier, traiesc in erupțiile din adancuri. Pot suporta temperaturi ridicate, iar presiunea din adancimi le consolideaza ”armura”, releva analiza genetica.…

- In aceasta perioada foarte grea prin care trece Romania, atat din punct de vedere epidemiologic, cat mai ales economic, tot mai mulți copii din Argeș au nevoie de ajutorul semenilor pentru a avea acces la programe educaționale de calitate. Cum școlile sunt inchise, alternativa este aceea ca micuții…

- Exista o legatura intre expunerea prelungita la poluare si rata deceselor in cazul bolnavilor de noul coronavirus, potrivit unui studiu recent, al oamenilor de stiinta de la Universitatea Harvard.

- Noul coronavirus afecteaza și creierul, dupa cum avertizeaza medici din Statele Unite ale Americii, Italia și China. Experții au observat la unii pacienți infectați cu COVID-19 ca au dezvoltat și probleme neurologice, unul dintre aceștia pierzand capacitatea de a vorbi.

- Politistii de frontiera din Olt au descoperit țigari de contrabanda care urmau a fi comercializate pe piața neagra din zona și obiecte susceptibile a face parte din Patrimoniul Cultural Național. Lucratorii Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Olt, sub supravegherea procurorului de caz din…

- Daca nu aveti servetel la indemana, stranutati in cot, mai degraba decat in palme! Sunt recomandarile Academiei Americane de Pediatrie si ale Asociatiei americane de sanatate publica. Daca stranutam in maini, transmitem germenii, cu usurinta, la persoanele din apropiere si, de asemenea, contaminam…

- Descoperire remarcabila pe un santier de langa Oradea. In timpul unor sapaturi in zona soselei de centura a orasului, cupa unui excavator a scos la lumina obiecte ceramice din epoca bronzului si din prima epoca a fierului, vechi de peste trei milenii.