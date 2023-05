Descoperire revoluționară cu ajutorul AI. Poate anihila o superbacterie ucigașă Descoperire revoluționara cu ajutorul AI. Poate anihila o superbacterie ucigașa Oamenii de știința au folosit inteligența artificiala pentru a descoperi un nou antibiotic care poate ucide o specie mortala de superbug (superbacterie). CITESTE SI Ancheta care arunca in aer trupele speciale ale SUA: Razboi in Ucraina, 27 mai 2023 - 25 de drone și 10 rachete de croaziera au fost doborate in ultimele ore pe teritoriul Ucrainei 00:36 804 UE se pregate de un scandal major: Se incearca blocarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIcare arunca in aer trupele speciale ale SUA: Celebrii Navy SEALs mor pe capete la antrenamente, din cauza condițiilor dure 01:01 957 live LIVE TEXTin, 27 mai 2023 - 25 de drone și 10 rachete de croaziera au fost doborate in ultimele ore pe teritoriul00:36 804 UE se pregate de un scandal major: Se incearca blocarea…

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- O ancheta cu privire la o crima de razboi a fost deschisa miercuri, dupa ce Arman Soldin, jurnalist AFP, a fost ucis, in urma unui atac cu rachete al rușilor, in apropiere de Bahmut, in estul Ucrainei, anunta Parchetul National Antiterorist (PNAT), relateaza AFP, potrivit News.ro.

- O ancheta cu privire la o crima de razboi a fost deschisa miercuri, dupa uciderea, marti, intr-o salva de rachete, in apropiere de Bahmut, in estul Ucrainei, a jurnalistului AFP Arman Soldin, coordonatorul video in aceasta tara al Agence France-Presse, anunta Parchetul National Antiterorist (PNAT),…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat vineri Moscova ca a "permis, a incurajat chiar" crimele de razboi ale armatei ruse in Ucraina, la un an de la retragerea Rusiei din orasul Bucea, devenit simbol al acestor crime, informeaza AFP, citat de Agerpres."Agresiunea Rusiei a dus la o sistematizare…

- ONU acuza vineri fortele ucrainene si ruse de comiterea a zeci de executii sumare ale unor prizonieri de razboi - 15 ucraineni si 25 de rusi, in afara luptei - in invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Suntem profund ingrijorati de executia sumara a 25 de prizonieri de razboi si…

- Primele patru avioane de vanatoare de tip MIG-29 din Slovacia au ajuns deja in Ucraina, iar militarii ucraineni care au participat la un program de instruire in SUA, pentru utilizarea sistemelor Patriot, se pregatesc sa revina acasa. Intr-un anunț triumfal, Kievul a declarat ca trupele sale au traversat…

- Un fost sef regional al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) va fi judecat pentru inalta tradare, a anuntat luni Biroul Național de Ancheta (DBR) de la Kiev, care il acuza pe acesta de sabotaj in favoarea Moscovei la inceputul invaziei ruse.

- Se dau lupte grele pe strazile si imprejurimile orasului Bahmut din estul Ucrainei. Rusii incearca sa cucereasca localitatea asediata si sa marcheze astfel o prima victorie importanta dupa 6 luni de lupte.