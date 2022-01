Descoperire misterioasă lângă Roma Un maxilar uman, cu un dinte de aur in el, fara alte organe sau bucați de trup, a fost descoperit recent de un trecator pe plaja Lavinio-Lido di Enea de pe coasta Anzio, la sud de Roma. Omul se plimba, cand a dat pe nisip de maxilarul respectiv. Imediat a alertat forțele de ordine, specificand ca, pesemne, acesta a fost adus de valuri. Carabinierii au ridicat maxilarul și l-au dus la Institutul de Medicina Legala Tor Vergata pentru cercetari. Pana acum, nu se știe cui a aparținut și nici de ce a murit persoana respectiva. Cel mai probabil, maxilarul este o ramașița a vreunui migrant care s-a inecat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

