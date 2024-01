Oamenii de știința de la Rice University, Texas A&M University și University of Texas au realizat o descoperire interesanta in lupta impotriva cancerului. Aceștia au gasit o noua modalitate de a distruge celulele canceroase cu ajutorul moleculelor care vibreaza.

Stimuland moleculele de aminocianina cu lumina in infraroșu apropiat, cercetatorii au reușit sa le faca sa vibreze in sincronizare, provocand ruperea membranelor celulelor canceroase. Moleculele de aminocianina sunt deja folosite ca coloranți sintetici in bioimagistica.

Acestea sunt utilizate in mod obișnuit in doze mici pentru…