DESCOPERIRE Deșeurile spațiale ar putea fi observate de la sol și în timpul zilei Oameni de stiinta austrieci au descoperit o modalitate pentru a detecta pe timpul zilei deseurile spatiale care ameninta satelitii activi de pe orbita Terrei, fapt ce ar putea sa faciliteze observarea de la sol a spatiului, potrivit unui studiu publicat marti in revista Nature Communications, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Aproape 9.000 de sateliti au fost plasati pe diverse orbite terestre incepand din anul 1957 si peste 23.000 de obiecte cu diametre de peste 10 centimetri, potrivit datelor publicate de armata americana, graviteaza in jurul Terrei cu peste 20.000 de kilometri pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

