N. Dumitrescu Avand in vedere temperaturile ridicate inregistrate in timpul zilei in ultima perioada, la Ploiești, operatorul de termoficare a anunțat luarea unor masuri in ceea ce privește furnizarea caldurii. ”Termo Ploiești aduce la cunoștința ca, datorita temperaturilor ridicate din aceasta perioada, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea de agent termic in timpul zilei. Va asiguram ca furnizarea de agent termic va fi reluata in timpul nopții, cand temperaturile scad și cererea pentru incalzire crește. Ințelegem ca aceasta situație poate cauza inconveniente, dar va rugam sa aveți incredere…