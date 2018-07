Descoperă alimentele care previn apariţia cheliei Somonul Parul este o fibra proteica (asa cum sunt unghiile), ceea ce inseamna ca trebuie sa adaugi in meniul tau proteinele, asta pentru a dezvolta noi componente si pentru a le face pe cele existente mai puternice. Proteina este, de asemenea, necesara pentru a produce keratina, o componenta structurala a parului. De aceea, somonul poate fi o alegere inteligenta, pentru ca poate contribui la sanatatea parului la femei, iar asta datorita continutului de acizi grasi omega-3 si a vitaminelor.



Spanacul Cercetatorii au constat ca femeile care se lupta cu caderea parului au…

Sursa articol si foto: rtv.net

