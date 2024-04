Descinderi la o grupare infracțională condusă de un intructor yoga. Avea 8 sclave sexuale Procurorii DIICOT au destructurat o rețea de prostituție inființata acum 12 ani! Mascații au descins la 13 adrese din București, la o grupare care se ocupa cu activitați de videochat, condusa de un an așa-zis instructor de yoga. Descinderi joi dimineața la o grupare condusa de un intructor yoga care exploata sexual opt femei. Acestea […] The post Descinderi la o grupare infracționala condusa de un intructor yoga. Avea 8 sclave sexuale appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

