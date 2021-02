Descinderi la Institutul de Oncologie Fundeni

Stiri pe aceeasi tema

- Procurori și polițiști bucureșteni fac percheziții la Institutul de Oncologie Fundeni, intr-un dosar ce vizeaza presupuse fraude cu medicamente oncologice foarte scumpe, au declarat surse judiciare pentru Digi24.

- Procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 și polițiști bucureșteni fac percheziții la aceasta ora la Institutul de Oncologie Fundeni intr-un dosar ce vizeaza presupuse fraude cu medicamente compensate pentru bolnavii de cancer.Procurorii ridica mai multe documente, urmand sa se…

- UPDATE, 31 ian 2021 – Politistii au audiat la sediul Politiei Capitalei sase persoane cadre medicale, personal administrativ si rude ale pacientilor care au murit in incendiul de la Institutul „Matei Bals”. Procurorii criminalisti si ofiterii din Serviciul Omoruri au continuat ieri cercetarea la fata…

- „Ce pot sa spun este ca imi pare foarte rau. Transmit condoleanțe familiilor indoliate, iar celor care au fost aici in salone le doresc sanatate. Ei au fost transferați la alte spitale unde vor primi tratament. Am discutat inca de cand au fost anunțate forțele de intervenție in permanența cu cei care…

- Visul omenirii l-a constituit dintotdeauna tinerețea fara batranețe. Un vis greu de atins, avand in vedere ca omenirea nu a reușit sa iși rezolve probleme grave de sanatate, cum ar fi pandemia. Dar nimic nu ne poate opri sa visam! Oamenii de stiinta de la Beijing au dezvoltat o noua terapie genetica,…

- Contabilul unui cult bisericesc este vizat intr-un dosar de delapidare, fiind suspect ca ar fi luat din casieria instituției suma de 800.000 de lei. La locuința acestuia au loc percheziții miercuri dimineața. „Astazi, 13.01.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Polițiștii Capitalei au prins doi barbați in timp ce transportau 3.000 de maști FPR2, pentru care nu au putut prezenta documente justificative de proveniența. ”Astazi, 24.11.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice…

- Daniel Florea, fostul primar al Sectorului 5, a fost audiat in calitate de martor de procurorii anticoruptie, intr-un dosar in care cercetarile se desfasoara in rem. Calitatea a fost declinata catre presa de fostul edil, la ieșirea de la sediul Direcției Anticorupție. „Am fost audiat intr-un dosar in…