Descinderi la falsificatorii de țigări! Infractorii aveau propriul grafician Descinderi luni dimineața la o grupare de falsificatori de țigari! Membrii gruparii respective se pare ca faceau replici ale pachetelor de țigari care aparțin firmelor consacrate in domeniu, preparau țigarile acasa, apoi cautau sa le vanda direct in magazine! Descinderi la falsificatorii de țigari din Bacau, Neamț și Suceava Așadar, oamenii legii au descins luni

