Descinderi în Ploieşti şi Urlaţi, la persoane bănuite de vânzarea unor produse contrafăcute F.T. Ieri dimineața, lucratori din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova au pus in executare trei mandate de percheziție in Ploiești și in Urlați, la domiciliile unor persoane, respectiv la sediul și punctul de lucru ale unui agent economic, banuite de punere in circulație a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare. „In fapt – precizeaza IPJ Prahova cu referire la aceasta speta -, in perioada noiembrie 2022 – prezent, persoanele in cauza ar fi oferit spre vanzare, prin intermediul unui magazin… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

