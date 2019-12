Deschideți azi ușa colindătorilor pentru a avea un an bun. E ajunul Naşterii Domnului Sunt mai multe obiceiuri legate de nasterea Domnului, dar de remarcat este faptul ca, desi este prima sarbatoare din anul bisericesc, care incepe de la 1 septembrie, aceasta nu este si cea mai veche. In trecut, mergand chiar la unele traditii iudaice, se obisnuia celebrarea mortii sau a invierii sfintilor, si prin urmare exista referinte vechi ale sarbatoririi Pastelui sau a Rusaliilor, dar nu si a Craciunului. Cele mai vechi traditii de aceasta ocazie vorbesc de obiceiul (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

