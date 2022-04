Derusificarea din Ucraina Dupa ce razboiul din Ucraina a distrus vieți și destine, primarul orașului Lvov, Andrei Sadovii, a decis ca toate cele treizeci de strazi care purtau nume ale unor personalitați ruse sa fie redenumite. El, dar și alte oficialitați care susțin schimbarea numelor unor strazi sau monumente, denumesc aceasta operațiune derusificarea din Ucraina. Cele 30 de strazi din Lvov vor fi redenumite pana pe 7 mai, cand e ziua orașului. La intreg procesul de redenumire va fi prezenta și o comisie care are ca scop sa monitorizeze și sa aleaga cele mai bune nume pentru strazile respective. The post Derusificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

