Deputatul Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a anunțat, astazi, ca s-a trecut de primul hop in cazul Institutului Oncologic din Timișoara. In 12 decembrie, acesta a anunțat ca a fost depusa cererea pentru finantare pe PNRR pentru viitorul institut in valoare de 197 milioane de euro. "Am o veste buna la final de an: proiectul pentru […]