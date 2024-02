Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat ca Ministerul Finanțelor a dat avizul necesar demararii investiției la stadionul Dan Paltinișanu. Totusi pana proiectul prinde viata mai sunt multi pasi de facut. Alfred Simonis afirma ca a fost personal la Ministerul Finantelor…

- Daca zeci de ani de zile, Timisoara a ramas repetenta la infrastructura sportiva, iata ca in doar cateva zile se anunta ca se „deblocheaza” doua investitii. De la Primarie a venit anuntul cu construirea unui stadion nou-nout, celebrul „Lego” de 10.000 de locuri, iar Alfred Simonis declara ca noul stadion…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a avizat un protest al fermierilor in centrul orasului Timisoara. Edilul spune ca ramane doar ca protestatarii sa obtina avizul Politiei Romane pentru a putea patrunde cu utilajele in oras.”Timisoara are o responsabilitate profunda pentru…

- Luni, 11 decembrie, consilierii locali din Timișoara au fost convocați „de indata” pentru a aprobat indicatorii tehnico-economici ai parcului fotovoltaic pe care primaria vrea sa il construiasca in vestul orașului. Investiția se va ridica la 3,2 milioane de lei.

- Proiectul noului stadion din Timișoara intra in linie dreapta! Anunțul a fost facut de vicepreședintele Consiliului Județean Timiș Alexandru Proteasa care a participat in aceasta dimineața, la București la ședința tehnica de avizare. „Arena multifuncționala care va inlocui stadionul Dan Paltinișanu…

- Proiectul „Muzeul Apei - racord la rețeaua culturala a Timișoarei”, cel prin care fosta Uzina de Apa de la Urseni a intrat in rețeaua culturala, se apropie de final. Conferința de incheiere a proiectului coincide cu weekendul de inchidere al Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, intre 7 și…

- Muzeul Apei de la Urseni organizeaza in ultimele zile ale Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023 noi tururi ghidate, prin care vizitatorii au posibilitatea de a descoperi legatura speciala a Timișoarei cu apa, urmarind drumul acesteia prin cetate, de-a lungul mai multor secole. E trecuta in…

- Reprezentanți ai ambelor partide din coaliția de la guvernare au anunțat astazi ca, saptamana viitoare, Executivul va aproba indicatorii tehnico-economici pentru stadionul care va lua locul batranului „Dan Paltinișanu” de la Timișoara, arena care urmeaza sa fie construita in principal cu fonduri de…