- Primaria Aradului mai are bani doar pentru cateva zile pentru a achita in avans gazul pentru producerea agentului termic. Conform celor spuse de primarul Calin Bibarț, Primaria platește in medie un milion de lei pe zi pentru caldura din casele aradenilor. In loc de soluții edilul Bibarț așteapta salvarea…

- Ceea ce se vorbea, a devenit o certitudine: Calin Bibarț, primarul liberal al Aradului, se pare ca a fost pedepsit de catre conducerea partidului și atribuțiile sale ca primar al municipiului sunt „preluate” de catre deputatul Sergiu Bilgea. Se știe ca PNL il va avea la alegerile viitoare candidat la…

- Neputința liberalilor de la conducerea Primariei municipiului Arad, care nu au gasit soluții de modernizare a CET-ului, ii costa pe aradeni. Consilierii locali municipali vor analiza proiectul de hotarare prin care primarul Calin Bibarț propune o subvenție de peste 14 milioane de lei pentru luna martie.…

- Consiliul Județean Arad, in calitate de administrator al DJ 708 Slatina de Mureș – Gurahonț anunța ca tronsonul cuprins intre Slatina de Mureș și Madrigești a fost inchis, din cauza ninsorilor masive. Hotararea a fost luata deoarece dificultatea drumului ar fi pus in pericol siguranța circulației in…

- DOGNECEA – Denumim astfel investiția care se contureaza la stadionul echipei locale locale de fotbal. Minerul Dognecea este pe primul loc in liga a V-a, propunandu-și promovarea in eșalonul superior. Motiv pentru care atenția primarului Remus Rof este indreptata spre baza sportiva. Pentru cititorii…

- Primaria Municipiului Arad se pregatește pentru o noua ediție a Targului de Craciun care-și va deschide porțile in data de 4 decembrie. Deși prin vara analiza cumpararea unui brad artificial, primarul Calin Bibarț anunța acum ca aradenii vor avea parte și anul acesta de brazi naturali, care vor fi amplasați…

- Primaria Arad a montat echipamente GPS pe toata flota de masini a institutiei si dupa o luna a constatat ca s-a redus consumul de carburant cu aproximativ 2.000 de litri. Primarul municipiului Arad, Calin Bibart, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca pe toate cele 83 de autovehicule…

- Aradul utilizeaza din plin fondurile europene pentru dezvoltare, mecanism care reprezinta o prioritate pentru administrația județeana și locala. Deputatul Sergiu Bilcea a felicitat administrația locala...