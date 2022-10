Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de securitate ucrainean susține ca un soldat rus capturat in timpul luptelor in regiunea Herson, in aceasta luna, ar avea legatura cu atrocitatile petrecute la Bucha, langa Kiev, in martie, potrivit CNN. Agentia a transmis, luni, ca soldatul capturat, impreuna cu alti militari rusi, ”a tras…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a intocmit caietul de sarcini al licitației pentru achiziția de autoturisme BMW, in urma cererilor Poliției Rutiere și cu sprijinul departamentului de Logistica, a declarat, luni, intr-o conferința de presa, șeful Poliției Romane, chestorul Benone Matei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Ungariei, Katalin Novak, ca este interesul comun al celor doua state ca drepturile minoritatilor maghiare sa fie pe deplin respectate, sa isi poata trai cultura, sa isi poate folosi limba materna. „Și, apropo,…

- Marin Eugen Sabau, romanul ramas complet paralizat dupa un atac armat in care a tras asupra foștilor colegi de munca, dar și asupra polițiștilor spanioli, a fost eutanasiat astazi. Procedura a avut loc la Spitalul Penitenciar Terrassa, informeaza presa spaniola. Moartea a survenit efectiv la cinci minute…

- Celebrul bar DK Oyster din Mykonos a ajuns din nou in presa internaționala, la mai puțin de o saptamana dupa ce niște turiști canadieni au fost suprataxați cu aproape 600 de dolari. Restaurantul a devenit viral pentru inca un incident, de data aceasta pentru ca ar fi inșelat un cuplu din SUA. 510 USD…

- Asa-numitul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitaly Ignatiev, a anuntat intr-un interviu pentru presa rusa ca Transnistria urmareste obiectivul de a adera la Federatia Rusa, imediat ce va obtine independenta. Ignatiev a facut referire la necesitatea de a aplica rezultatele unui „referendum”, desfasurat…

- Ministerul rus al Apararii acuza Statele Unite ca ar fi inmulțit capușe in sud-estul Ucrainei cu scopul de a crește numarul de imbolnaviri cu Boala Lyme a rușilor din zona de granița, scrie presa rusa, citata de Digi 24. Intr-o conferința de presa susținuta joi, șeful trupelor pentru protecția radiologica,…