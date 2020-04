Camera Deputaților a adoptat joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majora in legea alegerilor locale: i-au luat guvernului competența, pana acum exclusiva, de a stabili data scrutinului, urmand ca aceasta sa fie fixata de Parlament prin lege organica. Actul normativ a fost adoptat cu 204 voturi ”pentru”, 105 de voturi ”impotriva” și 7 abțineri. PNL a anunțat ca va ataca legea la Curtea…