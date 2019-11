Depozit ilegal de deșeuri manajere, în comuna Clinceni Mai mulți locuitori din localitatea ilfoveana Clinceni se plang ca de o luna și jumatate, la o distanța de cateva sute de metri de casele lor, funcționeaza un depozit ilegal de deșeuri manajere. Totul insa ar funcționa sub paravanul unui depozit de pamant și moloz. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

