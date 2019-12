Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 decembrie a.c, in jurul orei 22.00, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Stefan cel Mare, in timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu au depistat in flagrant un barbat de 31 de ani, din comuna Caiuti, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei…

- La data de 9 decembrie a.c., politistii rutieri din Bacau au depistat in flagrant o femeie, de 33 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism sub influenta alcoolului. Conducatoarea auto a fost testata alcoolscopic, rezultatul fiind 1,43 mg/l alcool pur in aerul expirat, insa a refuzat…

- La data de 9 decembrie a.c, in jurul orei 19.00, o patrula de poliție din cadrul Politiei Buhusi, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu au depistat in flagrant un barbat de 45 de ani, din comuna Blagesti, in timp ce conducea o autoutilitara aflandu-se sub influenta alcoolului.…

- La Centrul Cultural Lira din Moinești a avut loc, duminica trecuta, cea de-a X-a ediție a tradiționalului concert de colinde organizat de UAT municipiul Moinești și Protopopiatul municipiului Moinești. Concertul intitulat „Vine Craciunul pe sara” i-a avut ca invitați pe Ansamblul Etnofolcloric Plaieșii…

- Pentru al treilea an consecutiv, vineri, 6 decembrie, imediat dupa ce a fost marcata Ziua Internaționala a Voluntariatului, primaria municipiului Moinești a premiat contribuția voluntarilor din instituțiile școlare. „Pentru ca importanța protejarii mediului inconjurator am transpus-o in proiectul local…

- La data de 03 noiembrie a.c., o patrula de politie din cadrul Serviciului Rutier Bacau, in timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu pe raza comunei Cleja, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism depistat in trafic. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalul…

- La data de 26 octombrie a.c, politistii din Moinesti au depistat, in flagrant, un tanar de 25 de ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influenta alcoolului. Tanarul in cauza a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,44 mg/l alcool pur in aerul…

- De saptamana trecuta (sambata) a intrat in vigoare ORDONANTA Nr. 11/2019 din 12 august 2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Termenul de implementare a ordonantei a fost de 60 de zile de la publicarea ordonantei…