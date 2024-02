3 în 1: Fără permis, cu numere false și băut la volan La data de 16 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Moinești au depistat in trafic, un barbat de 30 de ani, in timp ce conducea un autoturism in comuna Poduri. In urma verificarilor efectuate in baza de date a reieșit ca, cel in cauza nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, […] Articolul 3 in 1: Fara permis, cu numere false și baut la volan apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

