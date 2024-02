Șofer fără permis de conducere, trimis după gratii după ce a fost prins beat la volan Polițiști din cadrul Secției 4 Poliție Urbana Timișoara au reținut, duminica seara, pentru 24 de ore, un barbat de 53 de ani, sub aspectul savarsirii infracțiunilor de „conducerea unui autovehicul fara permis de conducere” și „refuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice”. „In fapt, la data de 25 februarie, in jurul orei 17:50, […] Articolul Șofer fara permis de conducere, trimis dupa gratii dupa ce a fost prins beat la volan a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

