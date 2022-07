Departe de tehnologie, aproape de natură: cum arată lecțiile de supraviețuire pentru copii de la tabăra din Bușteni Curajul se invata. Iar taberele de vara de la munte cu lectii de supravietuire sunt tot mai cautate de parintii care vor sa-i imprieteneasca pe cei mici cu natura si cu munca in echipa. In tabara de la Busteni, copiii stau timp de o saptamana departe de tehnologie si de parinti. Invata sa se descurce in natura si sa gestioneze situatii mai putin confortabile. The post Departe de tehnologie, aproape de natura: cum arata lecțiile de supraviețuire pentru copii de la tabara din Bușteni first appeared on Money . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Astronomica Romana de Meteori (SARM) organizeaza la Runcu, in judetul Dambovita, o tabara tematica de astronomie pentru tineret. Evenimentul are loc in perioada 28 iulie – 3 august.

- Polițiști din cadrul Biroului de Siguranța Școlara și cei ai Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, precum și lucratori din cadrul Serviciului Criminalistic, alaturi de cainii de serviciu Bella și Vas, au fost prezenți ieri la o tabara organizata in localitatea Turcinești. Departe de aglomerația…

- ”Deciziile nu se iau din birou, ci pe teren, de la fata locului. Am revenit la Alba pentru celebrarea celor 45 de ani de activitate Cupru Min in Romania. Prima oprire a fost, insa, la Rosia Montana, caci una este sa citesti in brosuri despre minele de aur si alta e sa fii acolo si sa atingi urmele daltei…

- Sasha Ciobanu și Victor Vizitiu s-au duelat in glume la Stand-Up Revolution, dar numai unul și-a caștigat locul in semifinala. Cine a mers mai departe din echipa lui Costel? The post Stand-Up Revolution. Battle Sasha Ciobanu vs. Victor Vizitiu. Cine a mers mai departe din echipa lui Costel first appeared…

- CSU Targu Mureș și Centrul Universitar de Excelența in Volei organizeaza tabara internaționala de volei cu scopul promovarii acestei discipline sportive la nivel local, regional, național și internațional. Deschiderea oficiala a manifestarii sportive a avut loc duminica, 10 iulie, la ora 19:00, la Universitatea…

- Parintii sunt invitati sa ofere adolescentilor oportunitatea de a experimenta lucruri noi la Sacel, in weekendul 18-19 iunie. Instructori experimentati ofera aventura, disciplina cazona. jocuri de echipa, activitați in aer liber (fara tableta si telefon), airsoft, drumeție, trezitul la ora 7:00 in sunet…

- Companiile de tehnologie financiara iși suspenda planurile de oferte publice inițiale(IPO) și iși reduc cheltuielile, deoarece temerile legate de o recesiune iminenta determina o schimbare in modul in care investitorii privesc piața. In cadrul conferinței Money 20/20 de la Amsterdam, șefii principalilor…

- La Cercul Fanteziei din Galati, cei mici fac arta din materiale reciclabile, invata lectiile cu ajutorul unui ochean si se joaca cu legile fizicii, descoperind cum sa le aplice in viata de zi cu zi.