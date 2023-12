Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat american a aprobat vanzarea a 263 de rachete antitanc Javelin catre Romania, in cadrul unui contract estimat la 80 de milioane de dolari. Anunțul a fost facut marți de Agenția de Cooperare in domeniile Apararii și Securitații (The Defense Security Cooperation Agency) din SUA care…

- Departamentul de Stat al SUA a luat hotararea de a aproba o posibila vanzare militara straina catre Romania de rachete de tip Javelin pentru 80 milioane de dolari, transmite Pentagonul.O racheta antitanc, denumita și ATGM (din engleza: anti-tank guided missile) sau ATGW (anti-tank guided weapon)…

- Departamentul de Stat a autorizat vinzarea catre Romania a tancurilor de lupta principale M1A2 Abrams in valoare de 2,53 miliarde de dolari. Acest lucru a fost comunicat de Agenția de Cooperare pentru Securitate și Aparare (Defense Security Cooperation Agency), relateaza "Adevarul european". Agenția…

- Romania vrea sa cumpere tancuri americane Abrams. Pentagonul anunta ca Departamentul de Stat al SUA a aprobat tranzactia, iar Congresul a fost notificat. Valoarea estimata a tranzacției este de 2,53 miliarde de dolari. Anuntul a fost facut joi seara, de Agenția de Cooperare pentru Securitate pentru…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potentiala vanzare de tancuri de lupta principale M1A2 Abrams catre Romania pentru o suma estimata la 2,53 miliarde de dolari, a anuntat joi Pentagonul.Agentia de Cooperare in domeniul Securitatii Apararii (DSCA) a emis certificatul necesar prin care notifica…

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potentiala vanzare de tancuri de lupta principale M1A2 Abrams catre Romania pentru o suma estimata la 2,53 miliarde de dolari, a anuntat joi Pentagonul. Agentia de Cooperare in domeniul Securitatii Apararii (DSCA) a emis certificatul necesar prin care notifica…

- Aceasta tranzacție „va sprijini obiectivele de politica externa și de securitate naționala ale SUA prin imbunatațirea securitații unui aliat NATO”, a precizat intr-un comunicat Agenția de Cooperare pentru Securitate și Aparare (DSCA), responsabila de vanzarile de arme in strainatate, relateaza AFP și…