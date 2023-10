Șeful Poliției Locale Pitești, Valerica Nicolae, denunțatorul primarului din Mioveni, Ion Georgescu, nu poate justifica suma pe care procurorii susțin ca i-ar fi oferit-o edilului drept mita. Suma de 10.000 de euro, pe care Valerica i-ar fi oferit-o lui Georgescu in decembrie 2022, nu se regasește sub nicio forma in declarația de avere a șefului […] The post Denunțatorul primarului din Mioveni nu-și poate justifica banii de șpaga. Ce avere are șefului Poliției Locale Pitești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .