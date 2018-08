Micul grup de angajați ai Direcției Naționale Anticorupție care au stat in spatele Laurei Codruța Kovesi, la discursul de adio, cuprindea numai oameni devotați fostei șefe, de la ofițeri de poliție judiciara pana la cațiva șefi de secții sau servicii. Unul dintre cei prezenți are o istorie interesanta. In grupul de susținatori, cocoțat pe treptele The post Denunțator in dosarele DIPI, rasplatit cu o funcție in DNA, in grupul de susținatori ai Laurei Codruța Kovesi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .