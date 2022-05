Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Dent Estet, din Grupul MedLife, a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri de 107,6 milioane lei, in crestere cu 60% fata de 2020, cand a raportat afaceri de 67,1 milioane lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Amber, cel mai mare studio independent de dezvoltare de jocuri video din Romania, raporteaza o cifra de afaceri record de 126,8 milioane de lei (30,5 milioane USD) in 2021, o creștere cu 56% comparativ cu anul trecut. Din cifra de afaceri de 126,8 milioane de lei generata in 2021, aproximativ 70% au…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de Comisia Europeana, in cadrul schemei, statul roman poate acoperi riscurile suportate de intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri) cu o cifra de afaceri la export mica si riscurile legate de tranzactiile de export unice. Schema a fost aprobata…

- Biofarm, unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente din Romania, estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri in creștere cu 16%, dupa ce in 2021 a inregistrat o valoare de 239 milioane lei și o EBITDA de aproximativ 82 milioane lei, iar pentru 2022 iși propune o creștere de 15% comparativ…

- EMS Floor Group, grup de companii specializate in aplicarea de pardoseli pe baza de rasini, cu sediul central in Romania, a incheiat anul 2021 cu afaceri de peste 13,5 milioane de euro, in creștere... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Zitec, jucator pe piata de IT & digital marketing din Romania, specializat in dezvoltarea de solutii si servicii de transformare digitala, a inregistrat o cifra de afaceri de 17,9 milioane de euro in 2021, in crestere cu 68% comparativ cu anul precedent si anunta ca va continua recrutarile, urmand…

- Compania romaneasca de tehnologie 2Performant a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri de aproape 26 de milioane de lei, in crestere cu 27% fata de 2020, si a generat peste 1% din piata de e-commerce din Romania, reiese din rezultatele financiare publicate luni, conform Agerpres. Anul trecut, prin…

- “Am investit peste 4 milioane de euro in magazine, extinderea depozitelor si extinderea companiei pe 4 noi piete. Anul trecut, Bonami a primit peste 2,7 milioane de produse in depozitele sale si si-a extins suprafata depozitului cu 10.000 m2, pana la cei 55.000 m2 actuali. Bonami continua sa fie o companie…