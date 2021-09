Stiri pe aceeasi tema

- Traditionala confruntare intre cele mai bune jucatoare de golf din Europa si Statele Unite, Solheim Cup, desfasurata anul acesta pe parcursul Inverness Club din Toledo (Ohio), s-a incheiat cu victoria reprezentantelor "batranului continent", detinatoarele trofeului, informeaza AFP. Europencele, care…

- Grupul de clinici stomatologice DENT ESTET s-a alaturat proiectului MagicHELP, inițiat de Asociația Magic, pentru ca “Impreuna sa facem magie”. Comunitatea Magic se marește, astfel, cu un nou MagicPARTNER – DENT ESTET 4 KIDS, prima clinica de medicina dentara din Romania si Europa de Est dedicata…

- Atat la nivel global, cat mai ales in Europa, Xiaomi a fost producatorul care a reusit sa umple cel mai eficient golul lasat de caderea Huawei, cadere cauzata de embargoul impus de Statele Unite. In al doilea trimestru al anului, Xiaomi a livrat 12,7 milioane de unitati in Europa, crescand cu 67,1%…

- ​Metropolitan Life, companie la care peste 2,5 milioane de români au asigurari de viața și pensii private obligatorii, a raportat venituri de peste 125,1 milioane lei în primul trimestru din acest an, în creștere cu 22% fața de perioada similara a anului trecut. Al doilea mare asigurator…

- Lidl este un lanț de retaileri internaționali cu care opereaza peste 12.000 de magazine in Europa și Statele Unite. Are sediul central in Neckarsulm, Baden-Wurttemberg, compania aparține grupului Schwarz, care opereaza și lanțul de hipermarketuri Kaufland. Iata care este donația imensa facuta de Lidl,…

- In foarte scurt timp vor demara efectiv lucrarile de reabilitare si extindere a Clinicii de Balneologie, apartinand Spitalului Municipal. Valoarea investitiei este de aproape 13 milioane de lei, fara TVA, finantare europeana, iar durata lucrarilor este de 21 de luni. Primarul Dominic Fritz a semnat…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel și-au exprimat satisfacția ca gazoductul Nord Stream 2 dintre cele doua țari lor se apropie de finalizare, a declarat miercuri Kremlinul, potrivit AFP."Liderii sunt încântați sa vada ca Nord Stream 2 este pe…

- CHIȘINAU, 15 iul. - Sputnik. Noul ambasador al SUA in Moldova cunoaște bine țarile fostei URSS și va urma cu exactitate instrucțiunile de la Washington. Despre aceasta a vorbit in studioul radio Sputnik Moldova Alexandra Filipenko, cercetator științific superior la Institutul SUA și Canada al Academiei…