Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul strategic cu Romania ne ajuta foarte mult in evitarea recesiunii economice, asigurarea securitatii energetice si gestionarea afluxului de migranti, prin urmare Ungaria este interesata sa mentina acest parteneriat – a declarat ministrul ungar al afacerilor externe si comertului exterior,…

- Nine migrants from India and Afghanistan were caught by the Arad border police attempting to leave the country illegally, hidden in two trucks with goods, both checked at the Nadlac II border crossing point, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a felicitat, vineri, pe presedintele Partidului Likud, Benjamin Netanyahu, pentru castigarea alegerilor legislative din Israel. „Convorbire telefonica excelenta cu presedintele Likud, Netanyahu. L-am felicitat pentru ca a castigat alegerile in Israel. Astept cu nerabdare sa…

- Grupul de lucru bilateral romano – maghiar s-a intrunit marți, pentru a discuta implementarea acordurilor interguvernamentale semnate intre Romania și Ungaria pentru realizarea conexiunilor rutiere la frontiera comuna.

- Crescatorul de animale Aurel Nieș din Șicula, județul Arad, ne-a transmis un mesaj la redacție, in urma publicarii de catre noi a scrisorii Asociației Profesionale a Ciobanilor care solicita Camerei Deputaților sa respinga legea care impune autorizația pentru pașunat. In scrisoarea transmisa Camerei…

- „Anul acesta Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza aniverseaza 26 de ani de activitate in Romania. Importanta dumneavoastra se regaseste in activitatea celor 4.150 de companii cu capital majoritar francez a caror cifra de afaceri cumulata insumeaza 18 miliarde de euro. Capitalul francez…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca SUA sunt foarte aproape de Romania, atat din punct de vedere economic si educational, cat si prin parteneriatul strategic dintre cele doua tari. „Multumesc, Steelcase, pentru ca ati adus inovarea si modernitatea…

- Record de viteza pe o șosea din Romania. Un cetațean ceh a fost prins cu 281 de km pe ora pe Autostrada 1. Barbatul a ramas fara permis pentru 4 luni. Șoferul ceh a fost oprit de polițiștii de la Rutiera din județul Arad, la doar cațiva kilometri de la ieșirea din țara. „281 km/h, […] Articolul Record…