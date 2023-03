Stiri pe aceeasi tema

- Brandușa Covalciuc Ciobanu nu iși mai sarbatorește ziua de naștere de cand a murit soțul ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața de muzica populara a spus care este motivul pentru care a luat aceasta decizie. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii!

- Vladuța Lupau iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit indragita cantareața, dar și cum petrece alaturi de soț și copil. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare.

- Saveta Bogdan a fost surprinsa placut de Dragobete! Indragita interpreta de muzica populara a primit inelul mult dorit. Ce a spus despre gestul facut de cel ce i-a furat inima, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Valerie Lungu a vorbit in exclusivitate despre relațiile pe care le-a avut in trecut, dar și lecțiile pe care le-a invațat, iar vedeta susține ca in fiecare persoana din viața i-a oferit o experiența și nu regreta nimic. Iata ce a marturisit vedeta la Antena Stars!

- Sora Laurei Cosoi iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar vedeta a marcat acest moment așa cum se cuvine printr-un mesaj emoționant pentru Alina. Cele doua au o relație speciala, dupa cum marturisește chiar Laura Cosoi.

- Este zi de sarbatoare in familia Larisei Udila și asta pentru ca mama ei iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu ocazia acestei zi speciale, vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața, a facut-o mare și a crescut-o frumos. Iata ce a postat ea pe rețelele personale de socializare!

- Zi de sarbatoare in familia Andreei Marin! Violeta iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 15 ani, iar vedeta i-a facut o urare emoționanta pe rețelele de socializare și a postat o fotografie cu fiica ei. Iata ce mesaj i-a transmis cu ocazia zilei sale de naștere!

- Florica Baboi și-a sarbatorit, recent, ziua de naștere și a fost surprinsa de un cadou special, care a emoționat-o. Caștigatoarea concursului Chefi la cuțite, sezonul 10, a publicat fotografia cu surpriza pe rețelele de socializare, iar aceasta are legatura cu ultima realizare a ei.