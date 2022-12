Denis Hanganu, Protagonistul Din ,,Clanul”, A Devenit Actorul Anului 2022! Ce Alte Vedete Au Fost Premiate La Gala I Success Bucharest Edition I Success Awards a stralucit in ultima luna a lui 2022 in București! Zeci de vedete autohtone și antreprenori romani de succes au luat parte, pe 14 decembrie, la cel mai mare eveniment de networking din lume. Multele proiecte și reușite bifate in acest an le-au adus un premiu de prestigiu, oferit de conceptul unic I Success, care a revenit in țara in luna cadourilor, dupa un periplu prin puncte importante pe harta Globului, precum Monaco, Veneția, Cannes și Dubai. ACTORUL DENIS HANGANU: ,,DOAR DATORITA LOR SUNT ASTAZI AICI!"Una dintre poveștile de succes ale lui 2022 pe care I Success le-a adus… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

